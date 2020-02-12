شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يهاجم حسن شاكوش: «بنت الجيران» شغلي وتعبي.. وماخدتش مليم من يوتيوب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان عمر كمال، صاحب أغنية «بنت الجيران»، إن الأغنية حققت 85 مليون مشاهدة، مضيفًا: «بنت الجيران شغلي وتعبي، والناس همشوني».

Advertisements

ولفت «كمال»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، إلى أن عنوان أغنية «بنت الجيران» تغير على اليوتيوب لـ «بنت الجيران بهوايا إنتي قاعدة معايا»، موضحًا أن هذا الكوبليه خاص بـ حسن شاكوش.

واستكمل: «حسن شاكوش فنان كبير، ولكن أنا حقي مهدور في الأغنية رغم إني فرشتله الأغنية عشان يرد عليا، حسن شاكوش بيبعدني عن الصورة، وماخدتش مليم من اليوتيوب رغم مكاسب الأغنية، ولكن ربنا يباركله مش هتكلم عن الرزق».