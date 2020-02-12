شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مراسل «الجزيرة» المحبوس في ليمان طرة لمديرة مكتب «العربية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية راندا أبوالعزم، مدير مكتب العربية في القاهرة، إن جولة اليوم داخل مستشفى ليمان طرة كشفت عن جودة الخدمة الصحية المقدمة للمساجين، واشتمال المستشفى على عدة أقسام متمثلة في الرمد، ورعاية مركزة وغرفة عمليات وعلاج طبيعي، موضحة أنه لا يوجد تفريق بين المساجين في الرعاية الصحية على حسب التهمة المتعلقة به، بل الجميع سواسية.

وأضافت «أبوالعزم»، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى في برنامجه «على مسؤليتي» المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه تم إخطارهم بزيارة السجون مع وفد إعلامى أجنبي قبلها بمدة 24 ساعة فقط، لافتة إلى أنه لا يوجد أي جواجز في تغطية الزيارة والتحدث مع أي مسجون، بل أعطت السلطات السماح بمناقشة جميع المساجين، والتجول داخل الزنازين أيضا.

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ولفتت «أبوالعزم» إلى أن محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة الإرهابية، قال إنه حضر جنازة والده، وأكد أن هناك معاملة جيدة من إدارة السجن ولا يوجد أي تعنت ضده في المعاملة.

وأوضحت أن مراسل الجزيرة طالب خلال لقائه بالوفد بمحاكمته عاجلا، خاصة أنه ما زال محبوسًا احتياطيًا، على خلفية ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة، مشيرة إلى أنه يتلقى معاملة جيدة ويتم رؤية أهله في زيارتهم المنتظمة له.

واستطردت «أبوالعزم»، حديثها أنها التقت أحد المساجين المنتميين لتنظيم داعش الإرهابي، والذي أكد لها أنه يمارس وقت تريضه لمدة ساعتين إضافة لتلقيه علاجه الخاص به، نافيًا تنفيذ أي عملية تعذيب عليه من جانب إدارة السجن بشكل نهائي.

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