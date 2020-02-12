شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد سجن محامٍ 10 سنوات لتزويره ملكية 10 آلاف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الأربعاء، سجن محامٍ مدّة 10 سنوات، بعد ثبوت إدانته بتزوير عقد حيازة 10 آلاف فدان باسم زوجته، بالقرب من أهرامات زوسر الواقعة ناحية حلوان الجيزة.

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ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المحامي على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات الجيزة.

وفي وقت سابق، كانت محكمة جنايات عاقبت المحامي «م.ن»، بالسجن 10 سنوات، ونسبت إليه النيابة العامة تزويره عقد حيازة 10 آلاف فدان ناحية حلوان الجيزة، بالقرب من أهرامات زوسر.

وأشارت التحقيقات أن المحامي المتهم اشترك في تزوير وتقليد أختام، واستعمال محرر مزور، والإدلاء بأقوال غير صحيحة والتعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة قدرها 10 آلاف فدان ناحية حلوان الجيزة عند أهرامات زوسر.