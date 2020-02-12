شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان انتهت تاريخيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تسعى دائما للحصول على مساحة كبيرة من الساحة السياسية، موضحًا أن الجماعة هي من دمرت نفسها، وكشفت أوراقها وفسادها أمام الشعب المصري.

وأكد «الخرباوي»، خلال حواره لـ برنامج «حديث المساء» الذي يُذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز، أن الجماعة انتهت تاريخيًا، مشيرًا إلى أن لها أذرع كثيرة في جميع الدول، وبالتالي تختفي بالتدريج، ولن يتم القضاء عليها مرة واحدة.

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وأشار إلى أن هناك كثيرين انخدعوا بهم وكانوا يلجأون لانتخابهم، إضافة إلى السياسيين الذين كانوا يقتربون منهم لتحقيق مكاسب سياسة.

وأردف الخرباوي أن الشعب المصري هو الذي قضي على هذه الجماعة المختفية وراء الدين، وأنه كشف حقيقتهم على أرض الواقع.

وتابع أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر مصر مجرد ولاية لخلافاتها الوهمية، إضافة إلى ادعائهم الدائم لتحرير القدس.