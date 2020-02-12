شكرا لقرائتكم خبر عن الرسوم الجديدة واستبدال لوحات السيارات.. قرارات هامة لمحافظ الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على منع فرض أي رسوم جديدة إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة وإقرارها بعد دراستها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأربعاء، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قطاعات المحافظة.
وقرر المحافظ تقييم جميع المديريات الخدمية والإدارات المختلفة من خلال لجنة خاصة، لمكافأة المديريات والإدارات المتميزة والحاصلة على المركزين الأول والثاني.
وعن صالات «الجيم» الصادر لها قرارات غلق إداري، أكد المحافظ أنه لن يتم إعادة افتتاحها إلا بعد استيفاء كافة الشروط الصحية والبنائية وتلافى كافة الملاحظات.
واستعراض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال إعادة رصف طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات محطات مياه الشرب والصرف.
وتابع الاجتماع الموقف التنفيذي لاستعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وعرض ومتابعة ما نفذته إدارة مرور الإسماعيلية بشأن استبدال اللوحات المعدنية للسيارات باللوحات الجديدة المؤمنة وترخيص مركبات «التوك توك».
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