شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: «أنت شبع بعد جوع.. وإحنا اللي شهرناك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مغنى المهرجانات حمو بيكا هجومًا حادًا على زميله حسن شاكوش في فيديو لايف عبر صفحته على «فيس بوك» متهمًا إياه بأنه تناسى زملاءه في «كار المهرجانات».

وعلق بيكا على الأزمة المثارة بين عمر كمال وشاكوش، إذ اتهم الأول الأخير بأنه يتجاهل غناءه معه في مهرجان «بنت الجيران»، وينسب نجاح الأغنية لنفسه، وقال بيكا: «عمر كمال أطيب إنسان في الكون.. وإحنا اللى خليناك تتعرف».

وقال حمو في فيديو نشره على صفحته الخاصة على «فيسبوك»: «أنا تاريخى حبيتك وجرحتينى أنت تاريخك إيه، أنا اللى عملت تاريخك أنت كنت موجود بس شفاف، زعلت منك فلان وعلان وبس ولكن الناس عارفة تاريخك إيه، أنا عندى كاميرات في الاستوديو مصورة كل النجوم اللى دخلوه اللى أنا طلعتهم نجوم».

وتابع: «عمر كمال أطيب منك مش هلاقى زيه في الحياة، الخبث والصفار عندك، وأنت معروف طول حياتك، وفي مثل بيقولك دا شبع بعد جوع، نمبر وان إيه ونمبر تو إيه يكون بشغلك، أنا عامل تراك جايب 100 مليون».

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وأضاف: «الناس دى هما دول تاريخ المهرجان، المهرجان فرض نفسه، وانتو اللى هتحكموا لو عايزنه يختفى هيختفى لو عايزينه يكمل يكمل، وعايز أقول لكل أخواتى اللى في أمريكا انتظرونى في أقوى حفلة في الدنيا».

وأردف: «انت بتنزل أوردرات تغنى شغلى، نفسى تنزل تغنى شغلك، أنا اللى عملت كل النجوم».

وكان المغنى عمر كمال، شريك المطرب حسن شاكوش في مهرجان «بنت الجيران»، هاجمه بسبب تجاهل الأخير له في اللقاءات والحوارات التي ظهر فيها مؤخرًا.

وقال عمر عبر حسابه الشخصى على «فيسبوك»: «مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة في برامج ومقابلات وأخبار وفى كل حته الناس عارفة كويس جدا مين بيغنى إيه.. وعارفة إن سكر محلى محطوط على كريمة بنت الجيران شغلالى أنا عنيا.. كوبليهات عمر كمال.. المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة».