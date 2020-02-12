شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة أسرتين.. انهيار عقار قديم من 6 طوابق وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انهار عقار قديم مكون من 6 طوابق بمنطقة الحضرة البحرية وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.
تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط العقار رقم 4 بشارع العشري بمنطقة الحضرة البحرية بحي وسط الإسكندرية.
انتقل مأمور قسم شرطة باب شرقي، والمقدم حسام عبدالمنعم، رئيس مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية بمعداتها ومسئولي حي وسط إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضى و5 طوابق علوية متكررة، خالى من السكان ما عدا أسرتين فقط، وسقوط أسقف وجدران العقار، وذلك دون حدوث أي إصابات.
وكشفت تحريات الشرطة، إن العقار يقطنه اسرتان فقط وتدخلت العناية الإلهية وأنقذتهما حيث غادروه قبل الانهيار بدقائق ولم يصابوا بأى اذى.
تحرر محضر إداري بقسم شرطة باب شرقى، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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