شكرا لقرائتكم خبر عن مصري ضمن اللجنة الدولية المنظمة للأسبوع العالمي لمحو الأمية المعلوماتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» الشاب المصري عمرو سليم، لعضوية اللجنة الدولية المنظمة للأسبوع العالمي للإعلام، ومحو الأمية المعلوماتية، ليكون العربي الوحيد في تشكيل اللجنة. ويعمل «عمرو» مديرًا لمؤسسة المستقبل للدراسات الإعلامية والسياسية والاستراتيجية، وجرى اختياره العام الماضي، رئيسًا للجنة الترشيحات لانتخابات التحالف العالمي للشراكة في الإعلام ومحو الأمية المعلوماتية.

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