شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية مدفوعة لتدريب الشباب على الحرف بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تنفيذ البرنامج التدريبي للشباب لتنمية مهاراتهم الحرفية في مجالات النجارة والحدادة والخياطة وصيانة سيارات، والذى سيبدأ اعتبارًا من السبت المقبل ولمدة 3 شهور، مضيفًا أن ذلك يأتى في إطار جهود الدولة المبذولة للنهوض بالتدريب الحرفي ومواجهة البطالة والوصول إلى معدلات التشغيل المستهدفة للشباب ومواجهة سبل الهجرة غير الشرعية.

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وأشار «المحافظ» إلى أن المتدرب سيتقاضى مبلغا ماليا شهريا خلال فترة التدريب، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل في المجال الذي تم التدريب عليه بعد انتهاء التدريب، ومن خلال التنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، يحصل المتدرب أيضًا في ختام الدورة على شهادة خبرة باجتياز الدورة التدريبية.

وأوضح «آمنة» أن شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي هي ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة وأن يكون حاصلا على شهادة مؤهل تعليمي متوسط أو عالي، مشيرًا إلى أن التقديم يتم في في مركز الإنتاج والتدريب المهني بدمنهور، وأن المستندات المطلوبة هي، صورة من شهادة الميلاد وصورة من البطاقة الشخصية وعدد ۲ صورة شخصية وصورة المؤهل الدراسي.

وأكد «المحافظ» على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى، لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على اقتحام سوق العمل وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تمكن الشباب من تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة والمدربة.