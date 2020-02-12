شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التحول الرقمي يحتاج بنية أساسية في شبكة الاتصالات، والسماح بتداول المعلومات والبيانات، معلنًا عن قرب إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية.

وأضاف الوزير، خلال احتفالية إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مع تدريب العنصر البشرى على نظام التحول الرقمى.

تابع: «في الماضى كل سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى، وجارٍ العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة».