شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول الأسبق: «إيجبس 2020» يفتح لمصر مجالات جديدة في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «ايجبس 2020» أصبح منصة دولية وملتقى لجميع الشركات العالمية المهتمة والعاملة في مجال البترول. Advertisements وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية، أن مؤتمر إيجبس 2020 يعود على مصر باتفاقيات لتبادل الخبرات في مجال الطاقة وفتح مجالات جديدة لمصر في أفريقيا. وتابع وزير البترول الأسبق أن اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020» يعطي المؤتمر ثقلا وأبعادا أخرى. وذكر أسامة كمال أن الاستقرار في التشريعات ومناخ العمل، وكذلك الاستقرار الأمني أهم العناصر لدعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لقطاع البترول أعطى ثقة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع البترول داخل مصر.

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