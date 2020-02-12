شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمي: السيسي صاحب الإحياء الثاني للقارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر بذلت جهودا عظيمة بالقارة السمراء خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي. وقال فهمي، خلال لقاء تليفزيوني: «الرئيس السيسي صاحب الإحياء الثاني للقارة الأفريقية بعد الإحياء الأول للرئيس جمال عبدالناصر». وتابع: «بريطانيا تتجه إلى إعادة توجيه الاستثمارات في أفريقيا، ومصر لعبت دورا في إعادة القارة السمراء للخريطة العالمية بعد عام من رئاستها للاتحاد الأفريقي»، مردفا: «إمكانيات أفريقيا جعلتها قارة جاذبة للاستثمار، وبريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي تستهدف التوجه إلى القارة السمراء خلال الفترة المقبلة».

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