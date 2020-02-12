شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز أجرى أعمال تطوير وتحديث لمنظومة العمل به وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1935 وأن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كل مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.

كما أنه جارٍ استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم وحيد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

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وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي أن إتاحة إنشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية G2G والتي ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تمت إتاحة بعض خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، كما تم تفعيل بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين وتلك الخدمات هي الحصول على مستخرج من السجل التجاري، وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفي عبر i-score «الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى» وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد كفافى، رئيس شركة i-score «الشركة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى» وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك.

يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة- مصر 2030، كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.