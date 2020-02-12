شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيار المفصول» يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الطيار أشرف أبواليسر، الذي تم إيقافه عن العمل مدى الحياة بعد واقعة فيديو كابينة الطائرة عن عزمه اتخاذ إجراء جديد ضد الفنان محمد رمضان.

وتعليقا له على ما حدث، قال الطيار أشرف أبواليسر، في لقاء مع قناة «سكاي نيوز عربية»: «كنت أتمنى أن يتواصل معي رمضان بعد الواقعة، ولا ينتظر 5 أشهر ثم يظهر مع الإعلامي عمرو أديب ليرد علي».

وأضاف: «حاولت التواصل معه أكثر من مرة لكنني فشلت، ثم التقيت مستشاره القانوني الذي وعدني بالتدخل في الموضوع».

وتابع: «رمضان قال في فيديو له إنني طلبت مبلغا ماليا كتعويض. لم أطلب ذلك»، مشيرا إلى أن «الخطوات المقبلة قانونية».

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وأستطرد قائلا: «عن أي شيء سيعوضني هذا المبلغ؟ عن تاريخي في القوات الجوية، أم حياتي المهنية التي انتهت بالفصل لا بالتكريم».

وعن مسؤوليته السماح لرمضان بالدخول لقمرة القيادة وجلوسه على كرسي المساعد: أجاب: «أنا أتحمل المسؤولية، وقبلت بعقوبة إيقاف نهائي عن الطيران»، لافتا إلى أن الطائرة التي شهدت الواقعة خاصة، وبها 8 مقاعد ويرتادها «قامات عظيمة من رؤساء وملوك وأمراء، والجميع يطلب صور تذكارية بداخلها».

وأوضح: «لكن رمضان التقط فيديو للاستعراض، وأنا ظهرت فيه (..) لم أسمح لأحد أن يجلس بداخل قمرة القيادة، رمضان استغل دخول مساعد الطيار الحمام، وقال سألتقط فيديو لابني».

وختم قائلا: «كنت أريد أن يتحدث إلى محمد رمضان، ونتفاهم سويا، لماذا انتظر 5 أشهر حتى يتحدث عن الواقعة. ما يحكم بيني وبينه الآن القضاء، أنا تضررت ضررا بالغا. ولا أتحدث عن تعويضات مادية. سألجأ للقضاء».