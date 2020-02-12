شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تنفيذ برنامج "فرصة" لتوفير 50 ألف من فرص العمل بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة أسيوط بدء تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى لبرنامج فرصة أحد آليات الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مشروع "تشغيل شباب فى مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في ريف مصر(روابط)" والممول من الحكومة النرويجية.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ويستهدف القادرين علي العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي، حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل وأدوات انتاج بالمحافظات الثمان المستهدفة ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج

وأضاف الشبراوى أن التعاون مع منظمة العمل الدولية والذي يعد انطلاقه لتعاون مستمر شهد تنفيذ سلسلة ورش عمل استهدفت تحفيز الشباب والنساء للحصول على فرص عمل عبر منظومة تدريبات وباستخدام أدوات منظمة العمل التدريبية المعتمدة دولياً فى مجال التوظيف وريادة الاعمال.

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وقالت نشوى بلال مدير مشروع روابط إن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية متميز في مجال التمكين الاقتصادي خاصة للشباب والمرأة المعيلة ودعم الأسر الأكثر فقراً، مشيدةً بدور برنامج "فرصة" فى توفير فرص عمل حقيقية وإتاحة دمج أكبر عدد من الأسر والأفراد فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة من المحافظات المستهدفة من خلال الابتكار والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .

وتستهدف المرحلة الأولى للبرنامج محافظات:" الفيوم وبنى سويف والمنيا، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر، أسوان والوادى الجديد" وقد شهدت الأيام الماضية تدشين البرنامج بالفيوم وبنى سويف والوادى الجديد".