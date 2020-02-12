شكرا لقرائتكم خبر عن إسحاق عبد الله وشفاعة يوسف أصغر الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت مصر عددا من حفظة كتاب الله وضم التكريم أصغر حفاظ كتاب الله، منهم اسحاق عبد الله أبو ميه من الأردن، ومن أفريقيا شفاعة يوسف من النيجر وعاشوراء أمانى من تنزانيا.

وأعلن وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، فوز 5 متسابقين بالمسابقة الدولية للقران الكريم الـ27، وهم: محمود علاء الدين سباعى السيد من مصر محمد احمد خليفة مركز ثانى من مصر وبسام باسم ضمرة من الاردن مركز ثالث وحميد حسين النغرب والخامس واسماء عادل من مصر و السابع ولى خان زاهد خان من أوزبكستان والثامن عبد الله بن محمد السعوى والتساع مبارك نوح من نيجيريا والعاشر محمد فاروق شعيب من لبنان.

وفى الفرع الثانى من مصر عبد الرحمن حافظ برعى، و الثانى زينب محمود رفاعى و الثالث زكريا ابو العقل من بلجيكا و الرابع محمد بن عبد الله بن على من عمان والخامس محمد فاضل عباس من العراق والسادس محمد شهيد اسماعيل من الفلبين ومحمد عبد الرحمنوف الشيشان، و الثامن عمر حامد ابو بكر من البحرين و التاسع داود حقار من تشاد و العاشر محمد معروف من كندا و الحادى عشر محمد الخضيرى والاء عظمة جليل من المالديف وعبد الودود بن سديرة من الجزائر وفتحى الرحمن خليل الرحمن من افغانستان ومحمد يوسف سيرلانكا وحاج مراد من روسيا.

Advertisements

وفى فرع أفريقيا فاز شفاعة اسفو محمد من نيجيريا فى المستوى الاول وعاشرواء امانى من تنزانيا، و محمد ديالو من السنغال و بشر محمد حسن افريقيا الوسطى و ديهايو عبد الرازق من روندا و رفيق ادريس من غانا، و سليمان ولين من توجو و الحاج ديبا من الكاميرون و سفيان محمد من زمبابوى.

وفرع الناشئة فاز عبد الحميد جمال من مصر ولوران حامد من مصر ومصطفى نصر من مصر وزياد مصطفى انور و محمد عيد جلال من مصر واسحق ناجى من الاردن.

واعلن الوزير، عدد آخر بشهادات تقدير عن المراكز التى حققوها بعد العشرة الأوائل فى المسابقة، مؤكدا ان رصد الدرجات جاء بالنظام الالكترونى، حيث تقدم الأوقاف القارئ عبد الحافظ فرج برعى ضمن ابنائها الفائزين للقيد بالإذاعة والتلفزيون تشجيعا لأهل القرآن، مؤكدا انه وسط تحكيم دولى نزيه وشفاف برئاسة كل من الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية و الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام الحرم النبوى الشريف ومحكمين من مصر و الأردن وفلسطين وروسيا.