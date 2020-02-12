شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: صرفنا 175 مليار جنيه على شبكة الطرق الجديدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات،ان الدولة انفقت 175 مليار جنية لتطوير وتحديث شبكة الطرق في مصر، لافتا إلى أنه مطلوب أيضا 15 مليار جنية للصيانة ورفع الكفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية الأخري، مؤكدا أن محاور على النيل أصبحت منتشرة بعدد من المحافظات لربطها ببعض.

وأضاف وزير النقل خلال تصريحات له مساء اليوم، أن الرئيس السيسي وجه على الفور لاستطلاع حالة الطرق بالمحافظات، فوجدت الحكومة حالة الطرق محتاجه 37 مليار جنيه لتطويرها وتحديثها ورفع كفاءتها مرة أخري، مشيرا الى أن الطرق والكبارى في مصر وصلت لدرجة من الكفاءة العالية بفضل جهود أبناءها المخلصين، وهذا موضع فخر واعتزاز لجميع العاملين بوزارة النقل وهيئة الطرق والكباري.

كان المهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالى أطوال 7000 كم لتصل إجمالى أطوال الشبكة الرئيسية للطرق إلى 30.5 كم، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى للطرق بأطوال 4500 كم وتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالاشتراك بين وزارة النقل ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الدفاع، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية بإجمالى أطوال 1200 كم .

كما تم التخطيط لإنشاء (21) محور جديد على النيل بنسبة تصل الى 87% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها ( 38 كوبرى ) ليصل إجمالى الكبارى على النيل ( 59 كوبرى ) وتم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محور على النيل وجارى تنفيذ عدد (8) محور بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور بالإضافة إلى إستكمال عدد (2) محور.

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