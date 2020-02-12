شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف 10 محافظات هي الأكثر إنجابا بحزمة من التدخلات الحكومية، وتم إجراء كشف على 5 مليون سيدة في الفترة الأخيرة، مضيفا أن الدولة ستوفر عمل للسيدات في القرى الأكثر فقرا كحافز لتنظيم الأسرة.

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وأضاف المتحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأى عام المذاع على قناة "ten"، تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه سيتم الإعلان قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل، مضيفا أن الأسرة المنضمة لمنظومة التموين لن تتأثر بالقرار الجديد، ولكن الأسر الحديثة التي سيتم تطبيق القواعد عليها في التموين وتكافل وكرامة، مؤكدا أنه بالنسبة للأسر المنضمة حديثا، لابد من الالتزام بإنجاب طفلين، حتى يتم يستفيد من الدعم الخاص بالتموين والدعم النقدى تكافل وكرامة.

وتابع نادر سعد، أن "هناك رب أسرة يعمل ويتقاضى مرتبا قليل فيزود الإنجاب لكى يتم مساعدته في قوت الحياة، وقبل زيادة فرصة الإنجاب للأسرة هذه ستقوم الدولة بتوفير فرصة عمل لرب الأسرة عن طريق مشروع صغير للسيدة، وسيوفر للأسرة حياة كريمة، ويجعل الأم تفكيرها في المشروع وليس في الإنجاب للمرة الرابعة أو الخامسة، لأنها ستعى أن الإنجاب مرة أخرى سيؤثر على فرصة العمل التي تأتى لهم بالربح".