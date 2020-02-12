شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس دافيء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر و60 سنتيمترًا، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 10 22

دمنهور 11 21

الإسكندرية 11 21

بلطيم 10 21

مطروح 11 19

السلوم 10 19

سيوة 05 23

بورسعيد 11 22

دمياط 10 22

الزقازيق 10 22

الإسماعيلية 10 24

السويس 10 24

العريش 10 22

رفح 10 21

رأس سدر 09 21

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نخل 04 21

نويبع 12 23

طابا 11 21

كاترين 02 18

الطور 12 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 13 24

الفيوم 10 24

بني سويف 10 24

المنيا 09 23

أسيوط 09 23

سوهاج 08 24

قنا 10 25

الأقصر 10 26

أسوان 10 27

أبو سمبل 11 26

الوادي الجديد 07 25

شلاتين 12 25

أبو رماد 13 23

حلايب 13 22

رأس حدربة 14 21