السكة الحديد: استقبال صفقة العربات الجديد بورش "أبو غاطس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، جولة اليوم الأربعاء، بورش أبو غاطس؛ لمتابعة الأعمال الجارية بورشتي ديزل الجرارات والعربات.

تققد رسلان أقسام ورش الديزل: (كهرباء، ميكانيكا، لحام، دائرة هواء، بواجي)؛ للتأكد من انتظام العمل والتأكيد على اتباع الإجراءات الفنية الصحيحة في تجهيز الجرار بما يضمن خروج الجرار من الورشة بحالة فنية تؤهله للسير بسلامة على خطوط شبكه السكة الحديد.

كما شملت الجولة المرور على ورش العربات بأقسامها (مخارط العجل، صيانة البواجي، البلي، صيانة الصندوق، المكيف).

Advertisements

وتابع رسلان قيام العاملين بأعمال الصيانة الدورية وتجهيز عربات الركاب الثانية والثالثة العادية، موجهًا بضرورة تطبيق معايير ونظم السلامة والجودة وعدم ترك شئ للصدفة.

ولفت إلى استقبال صفقة العربات الجديدة بالورشة.

وتعاقدت هيئة السكة الحديد على 1300 عربة مع شركة ترانسماش، وتشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة"، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية،

وشدد رسلان على ضرورة اعتماد الورشة لخطة السلامة والصحة المهنية واتباع القواعد التنظيمية والفنية لتأمين بيئة العمل ضد أخطار الحريق والاستجابة لمواجهة حالات الطوارئ ووقاية العاملين من الامراض المهنية وإصابات العمل.