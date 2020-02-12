وزير التعليم: وقف طباعة الكتب لطلاب الثانوية العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب الثانوية العامة بداية من العام المقبل.
وقال وزير التعليم، في مقطع فيديو نشره على صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن طلاب المرحلة الثانوية بالصفوف الثلاثة سيمتلكون أجهزة تابلت العام المقبل، موضحا أنه أصبح متاحًا على بنك المعرفة منصة إدارة التعلم التي توفر نسخًا رقمية إلكترونية من المناهج المصرية المقررة على طلاب صفوف المرحلة الثانوية.
تابع: "كلفنا شركات كثيرة بتأليف محتوى رقمي يساعد على شرح كافة مناهج المرحلة الثانوية للطلاب بمختلف الطرق المكتوبة والتفاعلية والمصورة".
وأشار شوقي إلى أن منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة عليها أيقونة الدليل الدراسي، يتم منها اختيار المادة المرغوب فيها، ليتم عرض كل المحتوى المتاح باللغتين العربية والانجليزية، إلى جانب إمكانية عرض كتاب الطالب.
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