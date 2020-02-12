براتب 3 آلاف جنيه.. افتتاح ملتقى توظيفي في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وحازم حسن مدير مديرية القوى العاملة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، الملتقى التوظيفي الثالث للشباب، في حديقة الفردوس بمدينة أسيوط، ويوفر 3000 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 32 شركة، منهم 3 شركات من خارج المحافظة، برواتب حدها الأقصى 3000 آلاف جنيه، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، وذلك بمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وبدون، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

واستمع المحافظ ومدير المديرية، لشرح من الشركات المشاركة في الملتقى التوظيفي عن نسبة إقبال الشباب وحجم الفرص التي سيتم توفيرها للشباب وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" والقضاء على البطالة وفقًا لخطة التنمية المستدامة.

Advertisements

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجه رسالة عبر مدير المديرية للشباب المشارك في الملتقى للاتجاه نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، معربًا عن أمله في وضع خطة للشركات العارضة فرص العمل مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشباب لعمل مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، تزيد إلى 3 ملايين مشروعا صغيراً، خاصة في ظل الدعم الكامل المقدم من وزارة القوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات، والمحافظات من خلال برنامج "مشروعك"، والذي لا تدخر أي جهة منهم جهدًا في توفير وتذليل كافة الصعاب للشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة.

ووجه الوزير، مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط، بضرورة متابعة فرص العمل وتذليل العقبات التي قد تحول حصولهم على فرصة عمل، فضلا عن تخصص فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لنوع الإعاقة، لافتا إلى متابعة الوظائف المقدمة بالملتقى حتى 3 أشهر قادمين، وتسجيل بيانات الشباب المتقدم بقاعدة بيانات الوزارة، حتى نتمكن من توفير وظائف للشباب الذي لم يستطع الحصول على وظيفة من خلال الملتقى.

ومن جانبه، أوضح مدير المديرية، أن فرص العمل المعروضة بالملتقى تتضمن مهن مهندس ميكانيكا وعمال إنتاج، كول سنتر، مدخل بيانات، ومحاسب، وفني إنتاج، وأخصائي تمويل، وكيميائيين، وخدمة عملاء ومديرين مبيعات، ومسئول مشتريات، وحرف مبيض محارة، ومبلط سيراميك، وكهربائي، وسليسيون، وحداد لحام كرتيال، ونجار باب وشباك، ونقاش، فضلا عن فرص تدريبية، ومنح مجانبه وفرص ريادة أعمال عن طريق جهاز تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.