نشرة الحوادث المسائية.. مصرع طفلة وعامل في حادثين وزيارة مراسلي القنوات لسجون طرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-بقيمة 390 مليون جنيه.. إحباط محاولة لتهريب 4 أطنان حشيش في علب "حمص بالطحينة" - (صور)

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب قرابة 4 طن من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة

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-صور وفيديو| "دماء وحذاء وشريط أحمر".. ماذا حدث في سقوط أسانسير بنائب رئيس حزب الحرية

داخل شقة بالدور السادس في عمارة بنك قناة السويس، كان أعضاء حزب الحرية، يحتفلون بالمقر الجديد، وتسابق الحضور لاستقبال أعضاء الهيئة العليا ورئيس الحزب والأمين العام، قبل أن يتبدل الحال، ويتحول الاحتفال إلى مأتم.

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-قطاع السجون يستقبل وفدا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية

استقبل قطاع السجون عددا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية بمصر تنسيقاً مع الهيئة العامة للاستعلامات.

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-"راحت قدام عين أمها وأبوها".. مصرع طفلة دهستها مقطورة بطريق الواحات

لقيت طفلة مصرعها دهسا أثناء عبورها للطريق بصحبة والدها ووالدتها بمحيط منطقة حدائق الأهرام.

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-انهيار عقار من 6 طوابق بالإسكندرية دون إصابات

انهار عقار قديم مكون من 6 طوابق بمنطقة الحضرة البحرية وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، دون إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

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-مصرع عامل وزوجته بسبب موقد للتدفئة في المنيا

لقيَ عامل وزوجته مصرعهما، بسبب موقد للتدفئة في المنيا، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى، فيما صرحت النيابة بدفنهما.

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-النقض تؤيد سجن متهمي "الشبكة الدولية في الاتجار بالأعضاء البشرية"

قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية" على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد.

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-الخميس.. استكمال محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة الغد الخميس؛ لاستكمال استجواب المتهمين.

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-للمرافعة.. تأجيل محاكمة متهمي أحداث عنف ميدان الشهداء بحلوان لـ28 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها ميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، لجلسة 28 مارس المقبل.

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-تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث مذبحة كرداسة" لـ1 مارس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "مذبحة كرداسة"، لجلسة 1 مارس.

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-الخميس.. استكمال محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة الغد الخميس؛ لاستكمال استجواب المتهمين.

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