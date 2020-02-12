نزيل في زيارة المراسلين لـ"طرة": حصلت على بكالوريوس الحقوق داخل السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

زار عدد من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية في مصر، منطقة سجون طرة، للاطلاع على أوجه الرعاية والخدمات المُقدمة للنزلاء.

وقال أحد النزلاء، خلال فيديو بثته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الأربعاء عن زيارة مراسلي القنوات للسجون، إنه أكمل دراسته في الثانوية العامة داخل ليمان طرة، فيما حصل على بكالوريوس كلية الحقوق داخل السجن.

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وذكر نزيل آخر أنه قبل دخوله السجن لم يتعلم القراءة والكتاية، وتمكن من إجادتهما بعد التحاقه بفصول محو الأمية داخل سجون منطقة طرة "اتعلم القراءة والكتابة داخل السجن".

وكان عدد من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية زاروا منطقة سجون طرة؛ سجني ليمان طرة وعنبر المزرعة؛ للاطلاع على الأحوال المعيشية للنزلاء.

وشملت الزيارة مراسلين من قنوات: "العربية، روسيا اليوم، سكاي نيوز، الإذاعة الألمانية، ووكالة الأنباء الفرنسية" تفقدوا عددًا من مرافق السجن؛ فصول محو الأمية، المكتبة، دروس الوعظ الديني الإسلامي والمسيحي، المطبخ، العيادات، المستشفى، الصيدلية، ورشة أعمال النجارة، معرض المنتجات الزخرفية، والمنتجات الغذائية.