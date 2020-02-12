تعيين المقدم أسامة مشهور رئيسًا لمباحث القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أصدر اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، حركة تنقلات لضباط المباحث شملت تعيين المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية نظرا لكفاءته وجهوده الأمنية خلال الفترة الماضية. ويُعد مشهور من الضباط الناجحين في التصدي للعديد من البلطجية وحائزي الأسلحة النارية. وعمل مشهور في مباحث القاهرة لسنوات طويلة وحقق نجاحات كبيرة عندما كان يعمل في مباحث المرور ثم انتقل بعدها رئيسا لمباحث قسم الظاهر ثم رئيس مباحث قسم الشروق ونجح في ضبط العديد من التشكيلات العصابية ونُقل بعدها إلى مديرية أمن القليوبية ليعمل رئيسا لقسم العمليات.

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