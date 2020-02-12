مصرع أب وإصابة أسرته إثر تصادم سيارتين ملاكي ونقل بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي رجل مصرعه، فيما أصيبت زوجته واثنين من أبنائه، في حادث تصادم، بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي، بالقرب من قرية المرازيق بمركز البدرشين بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل على طريق مصر أسيوط الزراعي، بالقرب من قرية المرازيق ووجود متوفٍ ومصابين جراء الحادث.

كشفت المعاينة الأولية لمكان الحادث وفاة قائد أحد السيارتين ويدعى "جمعة معوض"، متأثرا بإصابته الخطيرة، فيما أصيبت زوجته "صباح حسين"، و2 من أبنائهما، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى والمصابة وأبنائها لمستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج.

نجح رجال المرور برفع حطام الحادث بواسطة الأوناش المرورية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة للعرض على النيابة للتصريح بدفن المتوفي.