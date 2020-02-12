متهم بالانضمام لـ"داعش" عن طرة: "اتلقى رعاية جيدة.. والزيارات لا تنقطع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

زار عدد من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية في مصر، منطقة سجون طرة، للاطلاع على أوجه الرعاية والخدمات المُقدمة للنزلاء.

وقال أحد النزلاء، خلال فيديو بثته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الأربعاء عن زيارة مراسلي القنوات للسجون، إنه يحصل على حقوقه كافة ويتمكن من مقابلة محاميه في الزيارات الشهرية والمحاكمات، موضحًا أنه يتلقى العلاج بصفة مستمرة، ويُنقل لمستشفى السجن إذ لزم الأمر.

وأكد النزيل، أن أسرته تتعامل بأسلوب لائق في كل الزيارات، وتسمح له إدارة السجن باقتنائه جرائد وكتب ومأكل ومشرب داخل زنزانته، مشيرًا إلى أنه إدارة السجن سمحت له بدفن والده وحضور عزاءه عند وفاته.

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وذكر نزيل آخر متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، أن القائمين على السجن ينفذون طلباته كافه على مستوى زيارات أسرته والتريض في كل صباح، فيما أعرب عن ارتياحه بمكوثه داخل الزنزانة رفقه 5 آخرين فقط دون تكدس.

ونوه سجينان إلى توقعاتهما بما يحدث خارج السجن بقولهما: "الوضع بقى أفضل.. في استقرار في البلد ومش خايفين على أولادنا"، مضيفان:"معندناش مشاكل في السجن وبنتعامل أحسن معاملة".

الجدير بالذكر أن المراسلين من قنوات: "العربية، روسيا اليوم، سكاي نيوز، الإذاعة الألمانية، ووكالة الأنباء الفرنسية" زاروا سجني "ليمان طرة، وعنبر المزرعة" بمنطقة سجون طرة، وتفقدوا عددًا من مرافق السجن؛ فصول محو الأمية، المكتبة، دروس الوعظ الديني الإسلامي والمسيحي، المطبخ، العيادات، المستشفى، الصيدلية، ورشة أعمال النجارة، معرض المنتجات الزخرفية، والمنتجات الغذائية.