تأييد سجن محامٍ 10 سنوات لاستيلائه على أرض ناحية أهرامات زوسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات لمحامي؛ لاتهامه بتزوير عقد حيازة 10 آلاف فدان بالقرب من أهرامات زوسر بالجيزة.

وجاء تأييد حبس المحامي، بعدما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم منه على حكم أول درجة، لعدم تنفيذه العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها (لم يُنفذ حكم سجنه).

وصدر حكم محكمة جنايات الجيزة في وقت سابق، بحبس المحامي "م. ن" 10 سنوات بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود عقد مزور بحيازة 10 آلاف فدان ناحية حلوان الجيزة بالقرب من أهرامات زوسر، باسم سيدة متزوجة من المتهم، وتبين فيما بعد تزويره العقد.

وأوضحت التحقيقات أن المحامي المتهم اشترك في تزوير وتقليد أختام، واستعمال محرر مزور، والإدلاء بأقوال غير صحيحة والتعدي علي أرض فضاء مملوكة للدولة قدرها 10 آلاف فدان ناحية حلوان الجيزة عند أهرامات زوسر.