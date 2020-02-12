محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقيت طفلة مصرعها دهسا أثناء عبورها للطريق بصحبة والدها ووالدتها بمحيط منطقة حدائق الأهرام.
تلقت غرفة العمليات إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بطريق الواحات، بمحيط منطقة حدائق الأهرام؛ وبالانتقال لمكان الحادث تبين وفاة طفل في عقدها الأول من العمر، وأنها كانت برفقة والديها وأثناء عبورهم الطريق اصطدمت بها سيارة نقل بمقطورة مُسرعة ولقيت مصرعها في الحال.
تمكنت الشرطة من القبض على سائق السيارة المتورط في الحادث، ونُقلت جثة الطفل بسيارة إسعاف للمستشفى.
وأضاف شهود عيان بأن والدي الطفلة إصيبا بحالة من الصدمة بعد رؤيتهم الحادث، كما أنهارت والدة الطفل وسقطت مغشيا عليها بعدما فشلت في إنقاذ طفلتها.
جرى تحرير المحضر والإجراءات اللازمة للعرض على النيابة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر "ماتت أمام والديها".. مصرع طفلة دهستها مقطورة بطريق الواحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.