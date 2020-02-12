"ماتت أمام والديها".. مصرع طفلة دهستها مقطورة بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقيت طفلة مصرعها دهسا أثناء عبورها للطريق بصحبة والدها ووالدتها بمحيط منطقة حدائق الأهرام.

تلقت غرفة العمليات إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بطريق الواحات، بمحيط منطقة حدائق الأهرام؛ وبالانتقال لمكان الحادث تبين وفاة طفل في عقدها الأول من العمر، وأنها كانت برفقة والديها وأثناء عبورهم الطريق اصطدمت بها سيارة نقل بمقطورة مُسرعة ولقيت مصرعها في الحال.

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تمكنت الشرطة من القبض على سائق السيارة المتورط في الحادث، ونُقلت جثة الطفل بسيارة إسعاف للمستشفى.

وأضاف شهود عيان بأن والدي الطفلة إصيبا بحالة من الصدمة بعد رؤيتهم الحادث، كما أنهارت والدة الطفل وسقطت مغشيا عليها بعدما فشلت في إنقاذ طفلتها.

جرى تحرير المحضر والإجراءات اللازمة للعرض على النيابة للتصريح بالدفن.