أخبار مصر | "مصدر" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ"مولودة الحجر الصحي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصدر" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ"مولودة الحجر الصحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إحدى السيدات العائدات من مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا القاتل، الخميس الماضي، مولدتها داخل الحجر الصحي بمحافظة مرسى مطروح.

وقال مصدر لـ"الخليج 365"، إن الطفلة التي ولدت يوم الخميس الماضي، بحالة صحية جيدة، وخضعت للفحص من قبل أطباء الحجر الصحي، حيث تبين عدم إصابتها بفيروس كورونا بشكل خاص، أو أي أمراض بشكل عام، وتتلقى الرعاية اللازمة، مثل أي مولود جديد.

وأضاف المصدر في تصريحاته إلى "الخليج 365"، أنه كان على متن الطائرة العائدة من ووهان، ضمن الركاب، 11 رضيعًا وثلاثة سيدات إحداهما حامل في شهرها التاسع، وهي التي وضعت مولودتها الخميس الماضي، بينما الأخرتين في الشهر الثامن، ليصبح الأن بالحجر الصحي 12 رضيعًا، يتوفر لهم أفضل رعاية صحية لحين انتهاء فترة الحجر الصحي، بمستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، والمتمثلة في 14 يوما من تاريخ عودتهم من ووهان الصينية.