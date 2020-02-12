أخبار مصر | في الذكرى العاشرة لصدورها.. "ديوان الأهرام" تكرم مثقفين وكُتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الذكرى العاشرة لصدورها.. "ديوان الأهرام" تكرم مثقفين وكُتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت مجلة ديوان الأهرام التراثية الوثائقية، مساء اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها وإصدارها، وكرمت عددًا من الشخصيات العامة والمثقفين، وذلك بقاعة بانوراما الأهرام.

وكرمت المجلة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والكاتبة الكبيرة سناء البيسي، والكاتب وحيد حامد، واسم الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، والدكتور شريف فخري رئيس الجامعة الروسية، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، وممدوح الشيمي، والدكتورة ريهام قادوس.

جاء ذلك بحضور رئيس التحرير الكاتبة الصحفية زينب عبدالرزاق، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة موسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وجمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد الثقافية الإماراتية.

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وقال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الأهرام هي "ديوان الحياة المعاصرة"، كما وصفها الكاتب الكبير يونان لبيب رزق الله، وهي ثاني أقدم صحيفة على مستوى العالم بعد نيويورك تايمز.

وأضاف في كلمته باحتفال مجلة ديوان الأهرام بمناسبة ١٠ سنوات على صدورها، أن "ديوان الأهرام" من المجلات الشابة، ولكن لها طبيعة خاصة، كما أنها من المجلات المهمة، واستطاعت أن تطور نفسها سريعًا ولم يقتصر دورها على الهدف من الصدور، بأن تكون ديوانًا للحياة المعاصرة، ولكن طورت من نفسها وجذبت جمهورًا كبيرًا.

وأكد "سلامة"،أن الصحافة الورقية تواجه تحديًا كبيرًا للبقاء، والذي يمكن مواجهته والانتصار عليه، وتجربة "نيويورك تايمز" مثال على ذلك؛ حيث ارتفعت أسهمها مؤخرًا، واستطاعت زيادة أعداد التوزيع، فأصبح لدى الصحافة الورقية فرصة كبيرة للتطور.

وتابع: "خلال ١٤٥ عامًا ماضية، إذا أراد أي شخص أن يعرف شيئًا عن مصر، فعليه بالرجوع إلى الأهرام، فهي بالفعل ديوان الحياة المعاصرة".