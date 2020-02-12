أخبار مصر | برلماني: "عبدالعال" تولى رئاسة المجلس في ظروف صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: "عبدالعال" تولى رئاسة المجلس في ظروف صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بذل جهدا كبيرا منذ توليه رئاسة البرلمان، خاصة وأنه تولى في ظروف صعبة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأكد "البطيخي" في تصريح إلى "الخليج 365"، أن الدولة كانت في حاجه إلى إصدار تشريعات جديدة وتعديل قوانين في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن أبرز القوانين والاتفاقيات التي جاءت في عهده، مثل اتفاقية تيران وصنافير، وتعديل الدستور، وتعديل قانون الإدارات والإدارة المحلية، وما يتبعها من انتخابات المجالس المحلية، موضحًا أن في عهد رئيس البرلمان الحالي تم إنجاز العديد والعديد من القوانين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من الصعب تولى أي شخص لايمتلك حكمته وإدارته، عقب الثورتين، متابعا: "الدكتور علي عبدالعال لديه أخلاق عالية، فهو من صعيد مصر ويمتلك جميع قيم أهل الصعيد، ويتعامل مع جميع الأعضاء مثل الأب، علشان كده ماشوفناش منه حاجه وحشه".

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ووجه النائب في عيد الحب، كل الشكر والتقدير والعرفان للدكتور علي عبدالعال على المجهود الكبير الذي يبذله من أجل تحقيق الصالح العام للوطن، والنهوض به، وتحقيق أحلام وطموح الشعب المصري.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، حصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس دور مايو بتقدير جيد جدا، والحصول على دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 1973 بتقدير جيد جدا، كما حصل على دبلوم القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو عام 1974 بتقدير جيد، بالإضافة إلى دكتوراه الدولة في القانون من جامعة باريس "1" سوربون في مارس عام 1984 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

وشغل رئيس البرلمان الحالي، الوظائف التالية: كان وكيل النائب العام عام 1973، وكان معيدا بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس عام 197، وخبيرا دستوريا بمجلس الشعب عام 1992، وحاليا رئيس مجلس النواب المصري الحالي 2016.

