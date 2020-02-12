أخبار مصر | مواطنون عن مشاركتهم بانتخابات الجيزة التكميلية: بنشكر 'السيسي'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطنون عن مشاركتهم بانتخابات الجيزة التكميلية: بنشكر 'السيسي' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد من المواطنين، على المشاركة بانتخابات مجلس النواب التكميلية بمحافظة الجيزة؛ وذلك تنفيذًا للاستحقاق الذي كفله لهم الدستور المصري.

وشكر المواطنون خلال الإدلاء بصوتهم، الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأمن والأمان الذي يشعر به الشعب المصري، في حضور كبير لرجال الشرطة، بالإضافة إلى التنظيم الذي تشهده عملية الاقتراع.

وأكد المواطنون أن محافظة الجيزة تحتاج إلى اهتمام نائب الدائرة في إصلاح البنية التحتية للمدارس والمستشفيات، خاصة وأنها من المحافظات ذات الكثافة العالية.

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ويستمر المواطنون في التوافد على لجان الاقتراع بانتخابات الجيزة التكميلية، اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وسط تكثيفات أمنية في محيط اللجان، وفي حضور ملحوظ للسيدات وكبار السن.

وقام رجال الشرطة بتقديم المساعدة للناخبين خلال الإدلاء بصوتهم، وذلك قبل غلق لجان الاقتراع في التاسعة مساء اليوم.

وكانت انطلقت صباح أمس الثلاثاء، الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في دائرة الجيزة، على أن تغلق اللجان أبوابها في التاسعة مساءً.