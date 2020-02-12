أخبار مصر | جولة مفاجئة لرئيس السكة الحديد في ورش أبو غاطس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة مفاجئة لرئيس السكة الحديد في ورش أبو غاطس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهندس اشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بجولة مفاجئة عصر اليوم، بورش أبو غاطس لمتابعة الاعمال الجارية بورشتي ديزل الجرارات والعربات بابو غاطس.

وتققد رسلان أقسام ورش الديزل (كهرباء، ميكانيكا، لحام، دائرة هواء، بواجي) للتأكد من انتظام العمل والتأكيد علي اتباع الاجراءات الفنية الصحيحة في تجهيز الجرار بما يضمن خروج الجرار من الورشة بحالة فنية تؤهله المسير بسلامه وآمان علي خطوط شبكه السكة الحديد.

كما شملت الجولة المرور علي ورش العربات بأقسامها (مخارط العجل، صيانة البواجي، البلي، صيانة الصندوق، المكيف) وتابع رسلان قيام العاملين بأعمال الصيانة الدورية وتجهيز عربات الركاب الثانية والثالثة العادية موجهًا بضرورة تطبيق معايير ونظم السلامة والجودة وعدم ترك شئ للصدفة وتبني مفهوم عدم الخطأ، منوهًا بتعامل الهيئة مع أغلي ما يمتلكه الانسان هو حياته وأعظم ما لدي الأمة من موارد هو الإنسان.

وصرح رسلان بأن الهيئة لديها خطة طموحة للارتقاء بمستوي الأعمال بورش أبو غاطس خصوصا وأنه سيتم استقبال صفقة العربات الجديدة بالورشة وتتضمن الأعمال تطوير شامل للورشة من منشآت ومعدات وتنمية وتطوير لاداء وفكر العامل البشري.

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وعلق علي ضرورة اعتماد الورشة لخطة السلامة والصحة المهنية واتباع القواعد التنظيمية والفنية لتأمين بيئة العمل ضد اخطار الحريق والاستجابة لمواجهة حالات الطوارئ ووقاية العاملين من الأمراض المهنية واصابات العمل.

جدير بالذكر أن ورش أبو غاطس تتكون من ورشة ديزل الجرارات ومهمتها تجهيز الجرارات قبل الرحلات وورشة العربات ومهمتها تجهيز عربات الركاب وصيانتها بصورة دورية، ويعمل بهما حوالي ٥٧٠ عاملا ما بين مهندسين وفنيين واداريين وسائقي قطارات وغيرهم.

يعد هدف الزيارة التواجد الميداني بين العاملين ومشاطرتهم مجهوداتهم وتتويج انجازاتهم والاستماع إلي مشاكلهم وحلها فوريًا بما يخلق الثقة بين العاملين والإدارة لما فيه الصالح للهيئة والدولة عامة.