أخبار مصر | استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع بانتخابات الجيزة التكميلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار توافد المواطنين على لجان الاقتراع بانتخابات الجيزة التكميلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر المواطنون في التوافد على لجان الاقتراع بانتخابات الجيزة التكميلية، اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وسط تكثيفات أمنية في محيط اللجان، وفي حضور ملحوظ للسيدات وكبار السن.

وقام رجال الشرطة بتقديم المساعدة للناخبين خلال الإدلاء بصوتهم، وذلك قبل غلق لجان الاقتراع في التاسعة مساء اليوم.

وكانت انطلقت صباح أمس الثلاثاء، الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في دائرة الجيزة، على أن تغلق اللجان أبوابها في التاسعة مساءً.