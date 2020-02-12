أخبار مصر | عضو بـ"صحة النواب": مد سن المعاش للأطباء يفيد حديثي التخرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بـ"صحة النواب": مد سن المعاش للأطباء يفيد حديثي التخرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مقترح مد سن المعاش للأطباء لسن 63 عاما، مشيره أن هذا المقترح مناسب للأطباء الراغبين في استكمال مهنتهم الطبية ولديهم القدرة علي تقديم الخدمات للمستشفيات والوحدات الصحية، كما أنه مُهم بالنسبة للأطباء حديثي التخرج للاستفادة من خبرات استاذتهم في الطب وذلك للنهوض بالمنظومة الصحية والعمل لصالح المرضي.

وأضافت في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن القطاع الصحي يُعاني من عجز شديد في نقص أعداد الأطباء وهيئات التمريض بسبب هجرتهم من القطاع العام إلي القطاع الخاص أو السفر خارج البلاد نتيجة لتدنى الأجور والحوافز والبدلات للأطباء، فضلًا عن تعرضهم المستمر للاعتداء عليهم بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية.

كان النائب سمير البطيخي، قد تقدم باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن مد سن المعاش للأطباء لسن 63 عاما لمن يرغب على أن يعمل عمل غير إداري، وذلك لمعالجة أزمة عجز الأطباء في عدد من المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية.

