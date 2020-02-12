شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة للجيش الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، ١٢ فبراير الجاري، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخراً ثكنة للجيش الوطني الجزائري في منطقة «تيمياوين» الحدودية، ما أسفر عن وفاة جندي جزائري.

وأعرب البيان عن وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، مُقدماً خالص التعازي لأسرة الضحية، مؤكداً رفض مصر الكامل لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.