شكرا لقرائتكم خبر عن للتوعية بـ«كورونا».. مقترح بإرسال إرشادات «SMS» على الهواتف المحمولة لـ93.6 مليون مستخدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب، عن دائرة العامرية وبرج العرب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، مقترح إلى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الصحة والسكان، بخصوص التنسيق فيما بينهما لتوعية المواطنين بفيروس«كورونا» الجديد الذي ظهر مؤخرًا في مدينة ووهان الصينية من خلال رسائل الـ«SM S.» على الهواتف المحمولة.

وطالب «خير الله» الوزيرين بضرورة إلزام شركات المحمول، بإرسال رسائل دورية للمشتركين، تفيد الوقاية من فيروس «كورونا»، متضمنة الإرشادات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وذلك لتجنب حدوث الإصابة ونقل العدوى بين المواطنين.

وأشار إلى أن المقترح يستفيد منه الملايين في مصر حيث يبلغ إجمالى عدد المشتركين في شركات المحمول المصرية 93.6 مليون مستخدمًا، وفقًا لما كشفته مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخراً، الأمر الذي يُسهل على الدولة في فترات الأزمات، توعية المواطنين عن طريقه بشكل سريع وعاجل، كما أنه مضمون وصوله، بدلاً من انتظار وسائل التوعية الأخري التي تكلف الدولة وقت وجهد وميزانية باهظة.