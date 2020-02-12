شكرا لقرائتكم خبر عن في 13 شهرًا.. 15.3 مليار جنيه حصيلة الضرائب عن السيارات الأوروبية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بلغ إجمالي قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال 13 شهرًا مُنذ بداية تطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي وحتى نهاية يناير الماضي، نحو 55 مليارًا و713 مليون جنيه، تم تحصيل 15 مليارًا و382 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
ووفقا لتقرير للادارة تضَّمن الإفراج عن 115 ألفًا و516 سيارة ملاكي بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 33 مليارًا و802 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتم تحصيل نحو 9 مليارات و297 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وذكر التقرير أن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من 15 مليارًا و419 مليون جنيه .
وافرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 17 ألفًا و63 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 10 مليارات و284 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتم تحصيل 2 مليار و338 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير وتم إعفاؤها من سداد نحو 699 مليون جنيه.
وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 11 ألفًا و214 رسالة قطع غيار سيارات خلال العام الماضي، بقيمة بلغت 11 مليارًا و625 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة مليار و317 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير وتم إعفاؤها من سداد نحو 291 مليون جنيه.
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