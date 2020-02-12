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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. فوز تلميذات منطقة الإسكندرية الأزهرية بالمركز الأول في بطولة الجمباز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاز فريق طالبات منطقة الإسكندرية الأزهرية بالمركز الأول جمهوري في بطولة الجمباز للمرحلة الابتدائية، والتي أقيمت ببيت الشباب بحلوان.
وقال الشيخ مصطفي أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في بيان، الأربعاء، إن الفريق شارك في البطولة بعد فوزه في التصفيات على مستوى المنطقة تحت إشراف ناصر إسماعيل مدير رعاية الطلاب.
وأوضح أن الفائزين هم سجى عمرو مصطفى على من معهد سموحة النموذجي وزمزم منصور عبدالله منصور بمعهد سموحة النموذجي وفاطمة باهر محسن عبده بمعهد سموحة النموذجي وحبيبة أحمد شوقي كمال بمعهد محرم النموذجي وجويرية وائل إسماعيل محمد بمعهد براعم طيبة ومريم محروس على محروس بمعهد براعم طيبة.
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