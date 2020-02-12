شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الشمالية: العلاقات مع مصر تحكمها أواصر صداقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير كوريا الشمالية في القاهرة، ما دونج هي، إن العلاقات بين بلاده ومصر تربطها أواصر الصداقة والتعاون حيث تغلب البلدين معا على محن التاريخ، مشيراً إلى أن تعزيز وتطوير هذه العلاقات مستمر بما يتلاءم مع المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

جاء ذلك خلال الاحتفال بمقر السفارة، مساء الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ78 لميلاد كيم جونج إيل.

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وأضاف السفير أن حكومة بلاده، كما كانت عليه في الماضي، سوف تبعث بالدعم والتأييد الكاملين لمصر حكومة وشعبًا في نضالها من أجل محاربة الإرهاب والتطرف والدفاع عن سيادة البلاد وأمنها وتحقيق السلم والازدهار في المنطقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المستقبل أيضًا.

وتابع نعرب عن أملنا وثقتنا بأن مصر حكومة وشعبًا سوف تقدم الدعم والتأييد الكاملين للشعب الكوري في نضاله من أجل بناء الدولة الاشتراكية القوية وتحقيق السلام والازدهار والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية.

ولفت إلى أن كيم جونج إيل، كان وطنيا فذا قد ولد في جبل بايكدو، الجبل المقدس لكوريا في 16 فبراير في عام 1942 وكرس كل ما لديه من أجل الوطن والشعب، وحقق الوحدة المتلاحمة بين الزعيم والشعب في أقسي الظروف ووفر القواعد المتينة لتطوير بلاده إلى الدولة الاشتراكية القوية، حيث اعتبر توحيد الوطن كعقيدة طوال حياته ووفر لقاء القمة بين الشمال والجنوب لكوريا مرتين ليفتح العصر الجديد لتوحيد الوطن وحقق المآثر الخالدة في تحقيق قضية الاستقلالية في العالم وتطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مصر.

ولفت إلى أن بناء الدولة القوية وأمنيته لإعادة توحيد الوطن تتواصل بصورة رائعة من قبل الزعيم كيم جونج وون، واحتلت بلاده مكانة الدولة الاشتراكية القوية وسط أقسى العقوبات والحصار السياسية والاقتصادية والعسكرية المنقطعة النظير وتبذل الجهود المسؤولة من أجل الدفاع عن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم.