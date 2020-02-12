شكرا لقرائتكم خبر عن كسر في خط المياه التجريبي يغرق منطقة الممشى السياحي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب كسر في خط مياه الشرب الرئيسي تحت التجريب بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة، مساء الأربعاء، في غرق منطقة الممشي السياحي بالغردقة في المياه.

وأكد مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أن الخط تعرض للكسر أثناء عملية التجريب وتم إيقاف الضخ التجريبي لحين إصلاح الكسر، وجار شفط المياه من منطقة الممشى، وأنه من المنتظر إطلاق المياه بشكل كامل فور انتهاء عمليات الضخ التجريبي.