شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حاد من خالد الجندي على أبو إسحاق الحويني: «البيض بقى حرام» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجومًا حادًا على الشيخ أبوإسحاق الحويني، أحد عناصر التيار السلفي، حيث ذكر أن الحويني يُقارن نفسه بـ ابن حجر العسقلاني، ويقول إن العسقلاني كان يحضر دروس علمه عدد قليل للغاية، بينما هو أكثر من 20 ألف شخص يحضرون دروسه العلمية الدينية.

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «مصيبة وعايشين فيها، شايف نفسه أفضل من ابن حجر العسقلاني، حالة تضخم غير طبيعية، كل الناس بالنسبة له جهلة وفسقة وكمان اللي مرتكب الكبيرة كافر، وجاي دلوقتي يعتذر، طب مين يدفع فاتورة الأوطان اللي تم تمزيقها، ومين يدفع فاتورة حق الشهداء اللي أسيل دمهم، مين يدفع فاتورة انتهاك عرض الوطن».

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وقال: «مين يدفع حق كل تاجر خسر تجارته بسبب فتوى ليه، مرة يقولك الفلانتين حرام، رغم أن دار الافتاء المصرية قالت عيد الحب مفهوش مشكلة، وتبادل الهدايا يزود الحب بين الناس، ده الرسول عليه السلام قال تهادوا تحابوا، لو شوفتوا ناس بتحتفل بعيد الحب بأشياء غير أخلاقية انصحه، مش تقفل عليهم بالضبة والمفتاح وتقول عيد الحب حرام».

وواصل: «الحويني مخلوق عجيب، أسأل الله أن يخلصنا منه ومن أمثاله، بيقول اللي يبيع بيض أو فسيخ أو رنجه في شم النسيم ملعون وأنه ارتكب فعل محرم، وكبيرة من الكبائر، تصوروا إن بيع البيض بقى حرام».

وعن اعتذار الحويني مؤخرًا، رد الجندي: «الاعتذار صفة الناس القوية، ولكن هناك اعتذار يقبل وهناك أعذار لا تقبل، الاعتذار عن أضرار المواطنين لا يصح، لازم تدفع فاتورة الدم، فاتورة الدم لا تسقط بالتقادم أو الندم أو الاعتذار».