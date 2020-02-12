شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى كفر الدوار بعد شائعة فرار «طاقم الاستقبال»: الـ«صيني» ليس مصابًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، بيانًا عبر الصفحة الرسمية للمستشفى، بخصوص ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعى حول واقعة وصول مواطن صينى إلى قسم الاستقبال بالمستشفى يعانى من دور برد، وانتشار شائعات اصابته بفيروس كورونا وفرار طاقم الاستقبال من المستشفى فور وصوله، وتم تذييل البيان باسم الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام.

وجاء في نص البيان «رداً على ماتم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، وحرصاً منا على إظهار الحقيقة وتوضيح الآمر للرأى العام، وبالتقصى تبين أن الشخص الذي حضر إلى المستشفى بقسم الاستقبال، هو مواطن صينى يعمل بأحد المصانع بكفر الدوار، ومقيم بمصر منذ أكثر من أربع سنوات، وحضر إلى المستشفى كمواطن للكشف بقسم الاستقبال، علماً بان هذا المواطن لم يكن مخالطاً للصينين القادمين من الخارج خلال الفترة الاخيرة، ولا يوجد أي اشتباه بالإصابة بالمرض، ولذا تهيب مستشفى كفر الدوار العام بالجميع بعدم إثارة الشائعات وترويع المواطنين، وندعو الجميع أخذ المعلومات من مصدرها الصحيح» وختم البيان «لم يتم تسجيل أي حالة مرضية خاصة بالفيروس حتى الآن».

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى عدد من التعليقات حول الواقعة منها:«مريض صينى من الناس اللى شغالة في المصانع الخاصة في كفرالدوار راح مستشفى الشاملة عنده دور برد، أول ما دخل استقبال مستشفى الشاملة كل اللى في المستشفى من دكاترة وتمريض ومرضى ومواطنين سابوا المستشفى وطلعوا بره وسابوا المريض الصينى»، وهو ما نفاه الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى قائلاً «لم يحدث مطلقًا».