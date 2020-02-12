شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء في شهيد الواجب العميد مصطفى عبيدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه عدد من القيادات الشعبيه والتنفيذية بالمحافظة واجب العزاء في شهيد الواجب الوطني العميد أركان حرب مصطفى أحمد عبدالمجيد محمود عبيدو، بمسقط رأسه بوردان في محافظة الجيزة.

وشيع الآلاف جثمان الشهيد البطل بمسقط رأسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية.

وكان البطل قد استشهد، امس، في منطقة التلول بمركز بئر بشمال سيناء.