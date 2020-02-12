«قومي المرأة» يواصل حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات حملة طرق الأبواب التي نظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأوضح بيان، أن الحملة تأتي تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتم تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.

وقالت الدكتورة صفاء مرعي، مقرر فرع المجلس، إن الحملة استهدفت السيدات والرجال بالعديد من قرى المحافظة ومركز بسيون (كفر سليمان، والحداد، وكتامة )، ومركز طنطا (ميت حبيش البحرية، وميت حبيش القبلية، ونفيا) بواقع 165 الف زيارة باجمالي مستهدف 300000، حيث قامت الرائدات الريفيات وعددهم 332 رائدة بالاضافة إلى المتطوعين من الوحدات المحلية ومراكز الشباب وعددهم 120، بتوعية اهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الايجابية الامنه، وسبل الهجرة الامنه، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.

قومي المرأة يواصل التوعيه بمخاطر الهجرة الغير شرعية تحت شعار مراكب النجاة

قومي المرأة يواصل التوعيه بمخاطر الهجرة الغير شرعية تحت شعار مراكب النجاة

قومي المرأة يواصل التوعيه بمخاطر الهجرة الغير شرعية تحت شعار مراكب النجاة

قومي المرأة يواصل التوعيه بمخاطر الهجرة الغير شرعية تحت شعار مراكب النجاة

قومي المرأة يواصل التوعيه بمخاطر الهجرة الغير شرعية تحت شعار مراكب النجاة