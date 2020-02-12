شكرا لقرائتكم خبر عن «أتوبيس السعادة».. برنامج جديد على «dmc» قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ التحضير لبرنامج «أتوبيس السعادة» والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس على قناة دي إم سي العامة، في إطار سياسة تطوير المحتوى التي تنتهجها «المتحدة للخدمات الإعلامية».

ومن المعروف- بحسب بيان- أن أحمد يونس من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الشباب وتلقى أعماله رواجا ونجاحًا كبيرا بينهم، حيث إنه يتمتع بمصداقية كبيرة بين الشباب تجعل اسمه من الأكثر تداولًا في السوشيال ميديا في التريند اليومى.

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أحمد يونس في هذا البرنامج يصطحب مجموعة من الشباب في أتوبيس لزيارة إحدى القرى «الأكثر فقرًا» وذلك لمساعدة أهل القرية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في توفير الاحتياجات الأساسية لأهل القرية في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر فقرًا والتي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي للشركة المتحدة أن البرنامج يحتوى على الكثير من المفاجآت ويهدف أيضًا إلى توظيف طاقة الشباب في الأعمال الخيرية وذلك بعد أن قرر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، استيعاب النشاط الخيري الذي يقوم به أحمد يونس في إطار برنامج تليفزيوني.

وسيشارك في هذا البرنامج شباب من مختلف الطبقات المجتمعية، كما سيتم فتح باب التطوع للعمل ضمن فريق البرنامج كما أكد المهندس حسام صالح أن محمود مسلم رئيس قنوات دي ام سي، قد أتاح كافة الإمكانات للبرنامج.