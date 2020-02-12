شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: نعيش في بلاء بسبب «كوكب السلفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجومًا حادًا على من سمّاهم بـ«كوكب السلفيين»، ساردًا قول الله تعالى «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا»، موضحًا أن هذه الآية الكريمة تنطبق على «كوكب السلفيين» أو ما يسمى كوكب التيار السلفي في المجتمع المسلم.

وقال «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على «DMC»، الأربعاء، أن من يدعون أنفسهم بأنهم أصحاب المنهج السلفي، أفسدوا في الأرض وقتلوا أناسًا كثيرين، وحرضوا على آخرين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا «إحنا في ابتلاء شديد جدًا».

وتابع: «أقصد بالسلفيين الطائفة التي باعت عقولها وضمائرها وقلوبها ودينها لمشايخ وثقوا فيهم وصدقوهم وساروا خلفهم وحذو حذوهم، دول كوكب مختلف تمامًا، منهج السلفية موجود في كل العالم، كل إنسان يكون له جذور في السابقين يأخذون عندهم، هناك سلفية الكيمياء والطب والفيزياء، كل إنسان يعتز بأجداده».