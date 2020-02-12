شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يرفع إشغالات كبدة "المنوفى".. ويعاود العمل بعدها بساعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، خلال حملة مكبرة إشغالات تحضير سندوتشات لكشك مخالف لشروط الترخيص، من بينها محل كبدة "المنوفى" الذى عاود العمل بعد ساعات، وتم تحرير محاضر إشغال للمخالفين، كما تم رفع إشغالات خاصة بعدد من المحلات المجاورة وضبط 7 من الباعة الجائلين للفاكهة وأنشطة أخرى وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وذكر بيان للحى أنه تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع الإشغالات التى تحتل الأرصفة المخصصة للمشاة والتى تؤثر على السيولة والحركة المرورية للسيارات.

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كما تم تحرير عدد من المحاضر بشارع الدقى لكشك بيع زهور ومحل جملة شهير وايداع المضبوطات مخازن الحى.

وبناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، شن الحى اليوم حملة بشارع نادى الصيد على منافذ بيع البقالة والخضروات والفاكهة واللحوم، كما تم رفع إشغالات الطريق من الاكشاك والمحلات للمخالفين المساحة المقررة لهم وتم التحفظ على عربات بيع الفول لما تسببه من إشغالات وإتلاف الرصف وتلوث للبيئة.

وفى السياق طورت أجهزة الحى شارع جابر ابن حيان وتنفيذ أعمال رصف وإزالة اسفلت وانتر لوك وتم مراعاة الالتزام بكود الارتفاع.

وكان حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، شن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة من شارعى ثروت والتحرير لوجود مديونية على الشركات المعلنة ومخالفة شروط الترخيص ومنها بدون ترخيص مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى حملة على شارع جدة وتم تحرير محضر لعقار تحت الإنشاء تجاوز الساتر المرخص واشغال الطريق وتم تحرير محضر لفندق شهير بإتلاف الرصف بوضع سدادات حديدية مخالفة وتم رفع محتويات 3 كافيهات لإدارتهم بدون ترخيص والتحفظ على محتوياتها فى مخازن الحى وتم اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع.