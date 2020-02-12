شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين حادث الهجوم الإرهابى الذى استهدف ثكنة للجيش الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابى الذى استهدف مؤخرًا ثكنة للجيش الوطنى الجزائرى فى منطقة "تيمياوين" الحدودية، مما أسفر عن مقتل جندى جزائري.

وأعرب البيان عن وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، مُقدمًا خالص التعازى لأسرة الضحية، ومؤكدًا رفض مصر الكامل لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.